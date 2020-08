Youth League 2019/2020, il Salisburgo supera 4-3 il Lione e vola in semifinale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Salisburgo è la terza semifinalista dell Youth League 2019/2020. Gli austriaci superano con un pirotecnico 4-3 il Lione, grazie alla tripletta di Chulwubuike Adamu e alla marcatura di Okoh, conquistando così il pass per il penultimo atto della competizione europea. Dopo una prima mezz’ora non troppo entusiasmante, al 30′ i francesi trovano la rete del vantaggio con Modeste Duku Mbenga, scatenando l’immediata replica della formazione austriaca. Al 40′ Bryan Okoh realizza il gol del pareggio e, in pieno recupero, Chulwubuike Adamu mette la firma sul sorpasso del Salisburgo. Nella ripresa gli austriaci tornano in campo ancor più determinati, tanto da mettere a segno un uno-due devastante nel giro di un minuto ... Leggi su sportface

