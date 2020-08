Viviano riparte dalla Turchia: tutto fatto col Fatih Karagümrük (Di mercoledì 19 agosto 2020) Emiliano Viviano è pronto ad una nuova avventura. Dopo l'esperienza alla Spal, il portiere giocherà in Turchia con il Fatih Karagümrük, club neopromosso nella massima serie. Secondo quanto riporta Goal che cita TRTSpor, l'estremo difensore è già in Turchia per la firma.Viviano, nuova esperienza al Fatih Karagümrükcaption id="attachment 1009089" align="alignnone" width="560" Viviano (getty images)/captionDopo aver concluso la sua esperienza con la Spal, Viviano era svincolato e in cerca di una squadra. Il portiere era entrato anche nel mirino dell'Inter quando si era infortunato Handanovic ma alla fine l'operazione non si era conclusa. Adesso, dopo diversi mesi, il calciatore anche ex di Sampdoria e ... Leggi su itasportpress

