Uomini e Donne, colpo di scena tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: "Ho fatto un grave Errore, perdonami!" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati! La dama di Uomini e Donne ha confessato di aver fatto un grave Errore nei confronti del cavaliere, che l'ha piantata in asso. Leggi su comingsoon

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - GiulioTargia : @mariannaaprile Lo seguirò anche io. Per adesso seguo sempre Marianna Aprile. Mi hanno regalato i suo libro: ' Il… - massisironi : RT @fleinaudi: Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale è la nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Velista per passione insieme al cognato Michele Rampazzo. Doppio colpo di fortuna per due uomini e due donne italiani, avanti con gli anni, che lunedì si sono avventurati in una gita in barca. Ma il ...Patrizia De Blanck ospite dell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, il contenitore pomeridiano di Raiuno condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, si lascia andare ad una confessione choc! No ...