Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 19 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 19 agosto Superquark è torna in onda su Rai 1 con il quinto appuntamento della nuova edizione. Nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere … L'articolo Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 19 agosto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SuperQuarkRai : La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno… - SuperQuarkRai : Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la scienza. Iniziamo con il documentario della BBC che stasera ci porta a… - Marco2k7 : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… - saltalungo : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… - SantePalmieri : RT @SuperQuarkRai: La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno è cor… -