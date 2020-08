Siviglia chiede alla Uefa di aprire la finale con l’Inter al pubblico: no secco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Manca sempre meno alla finale di Europa League che si disputerà venerdì 21 agosto alle ore 21 in quel di Colonia. Inter e Siviglia si contenderanno il secondo trofeo europeo ma la partita si disputerà, così come tutte le altre, a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus. Eppure il club andaluso ha fatto una richiesta alla Uefa: ovvero la possibilità di mettere in vendita un numero ridotto di biglietti per avere i tifosi in tribuna. Né la Uefa né le autorità tedesche hanno però preso in considerazione questa richiesta. Troppo alto il rischio di nuovi contagi in una fase delicata della pandemia. Leggi su sportface

L’Inter in una finale europea, dieci anni dopo quella di Champions del maggio 2010, è un certificato di rinascita conquistato sul campo. Il primo artefice è Antonio Conte, il tecnico, scelto dall’a.d.

