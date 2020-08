Sesso, i periodi dell'anno in cui fa più bene farlo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fare Sesso fa bene, lo sappiamo tutti. Fa bene al cuore, all'umore, persino alla prostata, e funziona come valvola di sfogo quando si è troppo stressati. Ma quando farlo? Già vi sentiamo rispondere a gran voce: “Sempre”, il che non è scorretto. Ma esistono dei momenti in cui siamo più propensi a farlo e in cui è anche consigliabile darci dentro. «Ogni periodo dell'anno è adatto, in realtà», ci spiega Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. «Noi esseri umani siamo l'unica specie a vivere il Sesso anche come momento di piacere. Però è innegabile che esistono dei momenti, dei periodi più propizi di altri, in ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Sesso periodi Bergamo, dai favori sugli appalti ai ricatti sessuali. Il «feudo» dell'ex direttore del carcere Porcino Corriere Bergamo - Corriere della Sera A Villa Sesso si è svolta una sagra dell’Assunta molto suggestiva. VIDEO

REGGIO EMILIA – A Villa Sesso circa 4600 abitanti alle porte di Reggio l’appuntamento con il Ferragosto ha coinciso, come ogni anno, con la celebrazione della Solennità di Santa Maria Assunta a cui è ...

Coronavirus, a Berlino riaprono le case chiuse: ma niente sesso e obbligo di mascherina

Dopo i mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus, a Berlino hanno riaperto le case chiuse, anche se con alcune limitazioni: niente rapporti sessuali veri e propri (almeno fino al primo settembre), ...

REGGIO EMILIA – A Villa Sesso circa 4600 abitanti alle porte di Reggio l’appuntamento con il Ferragosto ha coinciso, come ogni anno, con la celebrazione della Solennità di Santa Maria Assunta a cui è ...Dopo i mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus, a Berlino hanno riaperto le case chiuse, anche se con alcune limitazioni: niente rapporti sessuali veri e propri (almeno fino al primo settembre), ...