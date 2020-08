Scuola, i presidi contro il Cts: “Vengano loro a costringere i bambini di sei anni a portare la mascherina. Se la tolgono che si fa? Una nota?” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Vengano i membri del comitato tecnico scientifico in classe a costringere i bambini di sei –sette anni a portare la mascherina”. La decisione degli scienziati, presa nel tardo pomeriggio di oggi di confermare la mascherina per tutti gli studenti sopra i sei anni qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento interpersonale, non piace ai genitori, ai pedagogisti e nemmeno ai dirigenti scolastici. Nonostante si tratti al momento di una ipotesi, che il governo dovrà ancora vagliare e – nel caso – confermare. Gli unici ad applaudire al Cts sono gli studenti delle scuole superiori. A storcere il naso di fronte al comunicato diffuso dagli scienziati è soprattutto il presidente dell’Associazione nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano

