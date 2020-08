Roberta Bruzzone parla del caso di Viviana Parisi: “Sapeva tutto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - E' "iniziato in casa" il delirio di Viviana Parisi, la donna trovata cadavere l'8 agosto nelle campagne di Caronia, nel Messinese, a cinque giorni dalla scomparsa. Ad analizzare con l'AGI la dinamica di quello che si avvia ad essere catalogato come un caso di "omicidio-suicidio" è la criminologa Roberta Bruzzone. Secondo l'esperta, già da quando si era avviata da casa "dicendo al marito che sarebbe andata a comprare un paio di scarpe, mentre non l'ha mai fatto", Viviana sapeva che 'il suo viaggio sarebbe stato senza ritorno". E' probabile poi che "l'incidente con il furgoncino abbia accelerato la situazione", ma quando la donna "ha incontrato un testimone che ha tentato di parlarle, non ha risposto: ... Leggi su howtodofor

