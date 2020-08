Porsche Taycan - Tutte le novità del Model Year 2021 (Di mercoledì 19 agosto 2020) A ottobre la Porsche lancerà un nuovo Model Year della Taycan, con il quale debutteranno nuovi optional - anche on demand - e funzionalità inedite. Tra Tutte, spicca la possibilità di pagare le ricariche senza dover utilizzare né una carta, né il proprio smartphone: con la funzione Plug & Charge, infatti, basterà collegare il cavo della colonnina alla vettura per avviare il rifornimento d'energia, con il sistema che gestirà tutto in automatico a partire dalla transazione (criptata con appositi algoritimi di sicurezza). La presa intelligente. Restando in tema di ricarica, le Taycan Model Year 2021 potranno essere equipaggiate con un caricatore di bordo da 22 kW (di serie è ... Leggi su quattroruote

NewsAutoItalia : Test dell’alce della Porsche Taycan Turbo S, come se la cava? Scopriamolo qui: - HelpTecnoBlog : Test dell’alce della Porsche Taycan Turbo S, come se la cava? Scopriamolo qui: - HDmotori : Porsche Taycan 2021: novità per la ricarica e gli acquisti in-car con gli optional OTA - Notiziedi_it : Porsche Taycan nominata “Automobile più innovativa al mondo” - Blooweels : Essai de la Porsche Taycan Turbo S 2020 ?@123__Auto? ?@auto123_fr? @auto_123? @auto123? @auto_123? ? ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Taycan Porsche Taycan 2021: novità per la ricarica e gli acquisti in-car con gli optional OTA HDmotori Nuovi Modelli

Per la prima volta i tecnici di Affalterbach hanno portato in pista i prototipi della sportiva senza limitazioni al powertrain ibrido da 1.000 CV derivato dalla Formula 1 ...

Porsche Taycan 2021: novità per la ricarica e gli acquisti in-car con gli optional OTA

Porsche Taycan 2021 debutta ufficialmente con alcune piccole novità che risultano però interessanti per perfezionare un progetto che è già al top per prestazioni, sia in termini di guida che per la pa ...

Per la prima volta i tecnici di Affalterbach hanno portato in pista i prototipi della sportiva senza limitazioni al powertrain ibrido da 1.000 CV derivato dalla Formula 1 ...Porsche Taycan 2021 debutta ufficialmente con alcune piccole novità che risultano però interessanti per perfezionare un progetto che è già al top per prestazioni, sia in termini di guida che per la pa ...