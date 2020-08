Osservatore Romano contro il Governo: "Sconcerta scelta su pillola abortiva" (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ovunque l’aborto continua a mietere vittime innocenti e a devastare la vita di tante donne: per questo la decisione di estenderne la pratica non può che risultare Sconcertante, incrementando le possibilità di sopprimere bambini, che con il loro esserci, chiedono solo di venire al mondo. E in un’epoca di emergenza covid-19, in cui non facciamo che celebrare l’eroicità di medici e operatori che danno la loro vita per salvare altre vite umane, ciò appare quasi paradossale”.Così l’Osservatore Romano commenta le linee guida del Ministero della Salute sulla pillola abortiva Ru486, con l’estensione dell’utilizzo da 7 a 9 settimane e l’esclusione del ricovero obbligatorio. Leggi su huffingtonpost

Così l'Osservatore Romano commenta le linee guida del Ministero della Salute sulla pillola abortiva Ru486, con l'estensione dell'utilizzo da 7 a 9 settimane e l'esclusione del ricovero obbligatorio.

