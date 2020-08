MotoGp, Viñales tra fortuna e delusione: “ci è andata bene domenica, ma ora voglio riscattarmi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nemmeno il tempo di archiviare l’ultimo Gran Premio d’Austria, che il circus della MotoGp si prepara per un nuovo appuntamento in programma sempre al Red Bull Ring. Mirco Lazzari gpGetty ImagesSu quel tracciato Maverick Vinales ha rischiato la propria incolumità domenica scorsa, un episodio spaventoso che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per lui e per Valentino Rossi. Adesso però è tutto passato, per questo motivo lo spagnolo si è concentrato sulla prossima gara in programma domenica: “le sensazioni di domenica scorsa erano un po’ miste. Siamo stati molto fortunati a non essere rimasti feriti nell’incidente tra Zarco e Morbidelli, ma sono deluso per com’è andata la gara. Per fortuna, ... Leggi su sportfair

