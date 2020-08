Luna Nera, oggi 19 agosto 2020 lo spettacolo che “non c’è”: un’occasione speciale per lasciarsi affascinare (una volta in più) dal cielo notturno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stasera l’ultima occasione per vedere uno spettacolo che “non c’è“, l’ultima possibilità per il 2020 di alzare gli occhi al cielo e ammirare il firmamento in concomitanza di un evento più “da calendario” che da strumenti osservativi. Esattamente alle 04:41 ora italiana di oggi, 19 agosto 2020, il nostro satellite era in fase di novilunio, e tale Luna Nuova è una “Black Moon“: si tratta di una curiosità relativa alle fasi, in quanto il termine – più popolare, folkloristico magari, ma non certamente astronomico – indica sia il secondo novilunio nello stesso mese, sia la terza Luna Nuova in una stagione con 4 noviluni (21 giugno, ... Leggi su meteoweb.eu

