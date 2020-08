Lione-Bayern Monaco, Gnabry doppietta: in gol dopo l’errore di Lewandowski (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bayern Monaco punisce il Lione. dopo diverse occasioni fallite dai francesi in avvio di gioco, la formazione tedesca firma il 2-0 e lo fa con l’autore del gol del vantaggio: Serge Gnabry bravo a fiondarsi su un pallone vagante in area dopo un primo, clamoroso errore di Lewandowski. Anthony Lopes non è riuscito a far suo il pallone e l’ex Arsenal ne ha approfittato firmando il suo secondo gol della serata. Leggi su sportface

