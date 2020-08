Jorit, nuovo murale a Quarto: una Rosa Parks da 1500 metri quadri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto (Na) – A Quarto Officina, stazione EAV, nasce una nuova opera di Jorit, la più grande mai realizzata dall’artista: una parete di 1500 mq interamente dedicata a Rosa Parks, simbolo per eccellenza dei diritti civili. La Parks divenne famosa per aver rifiutato di cedere il proprio posto in autobus ad un bianco, dando così inizio al boicottaggio dei bus a Montgomery nel 1955. A renderlo noto è lo stesso Jorit con un post su Facebook: “Nel 2005 in questo spiazzale a Quarto Officina ho iniziato a fare Graffiti. Oggi 15 anni dopo ho realizzato il mio più grande dipinto in assoluto: 1.500 metri quadri”. Nella foto ... Leggi su anteprima24

Lo annuncia il presidente Eav, Umberto De Gregorio. Il murale è stato realizzato dallo street artist Jorit. «Quando Jorit ci ha chiesto di fare il suo murale nella nostra officina di Quarto abbiamo ...

Lo annuncia il presidente Eav, Umberto De Gregorio. Il murale è stato realizzato dallo street artist Jorit. «Quando Jorit ci ha chiesto di fare il suo murale nella nostra officina di Quarto abbiamo ...