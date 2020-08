Inter, Zhang: “Speriamo di festeggiare il primo trofeo di Suning” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Speriamo tutti che l’Inter in finale di Europa League ci renda nuovamente felici”. Sono queste le parole del proprietario dell’Inter e di Suning, Zhang Jindong, in un video pubblicato da PPTV, l’emittente di proprietà della stessa azienda cinese. “Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra”, ha concluso il numero uno dei nerazzurri. Leggi su sportface

Inter : ?? | SELFIE 'A tutti gli #InterFans del mondo, andiamo in finale tutti insieme... ANDIAMO!' ??? Il messaggio del pr… - Gazzetta_it : #Inter in #finale? #Zhang festeggia a colpi di #selfie sul campo vuoto #EuropaLeague #Uel - FcInterNewsit : La carica di Zhang Jindong: 'Inter, passione ed entusiasmo. Spero che il 21 agosto ci renda di nuovo felici' - Euroravemusic : RT @fcin1908it: #EuropaLeague, la carica di Zhang Jindong per l'Inter in vista della finale contro il Siviglia ???? - Ste_Gualdoni : RT @MarcoZH10: Zhang Jindong, Chairman dell‘Inter: 'Dalla sede di Suning, c’è tanta passione ed entusiasmo, proprio come per la partita del… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang Inter, Zhang è arrivato in Germania Corriere dello Sport Inter, Zhang Jindong: "Spero che l'Inter ci renda felici".

Zhang Jindong, dalla Cina, festeggia la qualificazione dell'Inter alla finale di Europa League contro il Siviglia. Il fondatore e azionista di maggioranza di Suning, nonchè padre del presidente nerazz ...

Zhang: «Inter piena di entusiasmo, speriamo di essere felici anche il 21 agosto»

Zhang Jindong, patron di Suning, è intervenuto alla “Festa dei consumi” di metà anno di Suning Tesco 818. Ecco le sue dichiarazioni Zhang Jindong, patron di Suning, è intervenuto alla “Festa dei consu ...

Zhang Jindong, dalla Cina, festeggia la qualificazione dell'Inter alla finale di Europa League contro il Siviglia. Il fondatore e azionista di maggioranza di Suning, nonchè padre del presidente nerazz ...Zhang Jindong, patron di Suning, è intervenuto alla “Festa dei consumi” di metà anno di Suning Tesco 818. Ecco le sue dichiarazioni Zhang Jindong, patron di Suning, è intervenuto alla “Festa dei consu ...