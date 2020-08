Il progetto del principe Harry e di Meghan Markle: una serie tv per conquistare Hollywood (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quando un mese fa il principe Harry e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti in una villa a Montecito, a circa 150 chilometri a Nord di Los Angeles, probabilmente era già nell’aria l’idea di tentare la carriera nel mondo del cinema. In quella zona, una Mecca per le star Hollywoodiane, abitano ad esempio Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ed Ellen DeGeneres. Così, dopo aver abbandonato la vita da Reali nel Regno Unito, i due «vogliono diventare i royal di Hollywood». A rivelarlo è il giornale Variety. A quanto pare il principe e l’ex attrice stanno sottoponendo «un progetto top secret ai dirigenti di varie società di media tra cui la Nbc Universal», scrive la testata americana. I ... Leggi su open.online

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - DiMarzio : Non parla molto, è giovanissimo ma è il dg del #Benfica. Ci ha aperto le porte di casa sua, per spiegarci come lavo… - CarloCalenda : Con l’alleanza strutturale tra 5S, LeU e @pdnetwork, la sinistra perde ogni connotazione riformista. L’essenza del… - TIZIANAPOESIA : RT @NatMarmo: Votando SI al taglio dei parlamentari contribuirete alla realizzazione del progetto di Casaleggio, sostituire il Parlamento c… - TuttoH24 : Sarà possibile visitare fino al 30 agosto a Miglionico, presso i suggestivi spazi della chiesa del Purgatorio, la m… -

Ultime Notizie dalla rete : progetto del Taggia: "Il teatro è felicità", ecco il programma del nuovo progetto del Banchéro SanremoNews.it Badalucco: da domani scatta l'ordinanza di divieto di sosta su via Premartin, primo atto per la realizzazione del nuovo posteggio

Il sindaco Matteo Orengo ha firmato un'ordinanza che dà il via ufficialmente a questo progetto suddiviso su due fasi. Da domani a Badalucco partirà l'iter che porterà alla realizzazione di un nuovo po ...

Ancona, lungomare nord, non bastano 67 atti: ancora tutto fermo per i binari a zig zag

ANCONA - Sessantasette documenti. Sessantasette file datati tra il 21 dicembre 2018 ed il 4 novembre 2019 inoltrati al ministero dell’Ambiente per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale sul pro ...

Il sindaco Matteo Orengo ha firmato un'ordinanza che dà il via ufficialmente a questo progetto suddiviso su due fasi. Da domani a Badalucco partirà l'iter che porterà alla realizzazione di un nuovo po ...ANCONA - Sessantasette documenti. Sessantasette file datati tra il 21 dicembre 2018 ed il 4 novembre 2019 inoltrati al ministero dell’Ambiente per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale sul pro ...