Il mega cavo Web si mette di traverso alla Patria Blu del sultano Erdogan (Di mercoledì 19 agosto 2020) Preso il porto di Misurata, Ankara si oppone agli accordi Grecia-Cipro. Ma è esclusa da Quantum cable, cioè il futuro di internetLa Turchia ha riportato una propria fregata nella zona economica speciale a ridosso di Cipro. È di nuovo scattato l'allarme greco e pure Emmanuel Macron ha inviato navi militari a presidiare l'area. Lì oltre alle tensioni storiche delle due aree in cui è divisa l'isola di Cipro ci sono interessi energetici di grande rilievo. Che si ricollegano agli accordi sottoscritti più a Sud con Egitto e Israele. Lì dove si aggirano le navi di mezzo Mediterraneo c'è però un altro business altrettanto importante. Non è gas ma sono i dati internet. Dal prossimo ottobre dovrebbe infatti entrare in funzione il Quantum cable, una maxi operazione di posa di un cavo sottomarino ... Leggi su panorama

