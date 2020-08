I sospetti del Pd sul doppio gioco di Di Maio per le regionali (Di mercoledì 19 agosto 2020) "A Luigi o a Di Maio: a chi dare retta?". In queste ore al Nazareno c'è chi inizia a farsi più di una domanda sul caso Marche. I sospetti sul doppio gioco del leader grillino si addensano sempre di più, fino a diventare convinzioni sussurrate: "Ma questo non lo possiamo dire...". I fatti parlano d Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : sospetti del Scuola, ecco il protocollo di sicurezza: ritorno a casa se studente ha sintomi. Su casi sospetti ipotesi test rapidi Il Sole 24 ORE Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore»

Caratteristiche peculiari permettono di distinguere questa manifestazione (spesso precoce) del contagio: il naso non cola e il paziente respira bene. Anche il senso del gusto è totalmente incapace di ...

La morte del bimbo di Rosolini, sgomento in paese, raccolta fondi per i funerali del piccolo

La morte di Evan, il bimbo di 2 anni deceduto a seguito delle percosse per cui sono in carcere la madre, L.S., 23 anni, ed il suo convivente, S.B., 32 anni, ha scosso Rosolini, il Comune del Siracusan ...

