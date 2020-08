Francesco Facchinetti, test sierologico live: “4 minuti e ci siamo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il famoso ed amato Francesco Facchinetti decide di condividere, tra le stories Instagram, il risultato del test sierologico in diretta: “Buco fatto! Aspettiamo…” Francesco Facchinetti, Fonte foto: Instagram (fraFacchinetti)Sempre più presente e protagonista su Instagram, social network su cui gode di un largo e consistente seguito, il famoso ed amato Francesco Facchinetti decide di condividere tra le stories, in diretta, il test sierologico e il relativo risultato. Il figlio di Roby dei Pooh, di recente, ha condiviso un regalo davvero importante ricevuto insieme alla dedica speciale associata al dono; in questo caso, invece, arrivano tra le stories alcuni ... Leggi su chenews

Loris11027679 : RT @Libero_official: #Facchinetti, una domanda scomoda per #Conte: 'Si muore di più per il #coronavirus o per il #lockdown?' - MauroCobau : RT @GiovanniAgost20: Francesco Facchinetti si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown non siano in realtà peggio della… - Stoico26356790 : RT @noitre32: Coronavirus, Francesco Facchinetti e la domanda scomoda a Conte: 'Si muore di più per il virus o per il lockdown?' https://t.… - RenatoGianmarco : RT @Libero_official: #Facchinetti, una domanda scomoda per #Conte: 'Si muore di più per il #coronavirus o per il #lockdown?' - sacchiflavio : RT @GiovanniAgost20: Francesco Facchinetti si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown non siano in realtà peggio della… -