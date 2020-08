Fazio: “In disaccordo con il Governo su quasi tutto, scene di questi giorni impressionanti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ‘‘Capisco che le scelte su questo tema siano difficili e molte non condivisibili, sicuramente andavamo aiutate le categorie che dovevano essere aiutate ed evitare che si aprissero attività dove l’assembramento è inevitabile’‘. E’ quanto dice Fabio Fazio in un video pubblicato su Twitter in merito alla decisione del Governo di chiudere le discoteche lo scorso 16 agosto. ”Molte decisioni sono discutibili e io sono in disaccordo su quasi tutto – ha proseguito – però visto che la situazione è così proteggiamoci da soli, con la mascherina, con il distanziamento sociale ed evitando di mettere a rischio noi stessi. Le scene di questi giorni, ... Leggi su sportface

chiara_fazio : @ZioKlint @Tiziana_DR Certo, in quanto pessimo essere umano è libero di credere le cose più assurde. La pessima pro… - Gioppino91 : @RadioSavana Devono essere inculati con bastoni chiodati in diretta nazionale dal maiale di Fazio - dedonatisv : @Piero_Farenti @danielelozzi Non capisco tanta acredine per Florenzi, ridimensionato nella Roma e non in Nazionale… - chiara_fazio : RT @MilkoSichinolfi: Se le 2500 #discoteche dicono di perdere 4miliardi per la chiusura e nell'anno scorso hanno dichiarato in media 18000… - aleeeeeee000 : @brontolodesign E si sono esibite in playback -

Ultime Notizie dalla rete : Fazio “In Lamezia, in catene in piazzetta San Domenico: la clamorosa protesta di Raffaele Fazio rovinato dalla 'ndrangheta Calabria News