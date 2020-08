Coronavirus, positivo un calciatore della Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ positivo al Coronavirus il portiere della Roma Antonio Mirante. E’ asintomatico ed è in isolamento. ‘Ciao a tutti. Sono risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, non ho febbre e tosse. Sono in isolamento e spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni’ – lo dichiara il calciatore su Instagram. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Antonio Mirante è risultato positivo al Covid-19. L'annuncio lo ha dato lo stesso portiere della Roma attraverso una serie di tre brevi video caricati nelle storie del proprio profilo privato ...

Coronavirus. De Luca: “Tamponi a Capodichino per chi arriva dall'estero”

E' l'annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ha fornito nuove indicazioni nell'ambito della prevenzione della diffusione del Coronavirus ... di un Comune del casertano è ...

