Coronavirus, Ascierto: “Nuova ondata? Prevedibile. Si doveva arrivare a settembre con contagio zero” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non c’è mai stato un rompete le righe, i presidi di prevenzione anti-Covid devono accompagnarci per tutta la durata dell’emergenza. Almeno fino a quando non sarà pronto il vaccino”. È un appello al senso di responsabilità quello lanciato dal prof Paolo Ascierto, direttore dell’unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione … L'articolo Coronavirus, Ascierto: “Nuova ondata? Prevedibile. Si doveva arrivare a settembre con contagio zero” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

danielavolpecin : RT @casertafocus: CORONAVIRUS - Il vice Presidente di Confcommercio annuncia tavola rotonda con il Prof. Paolo Ascierto. Il noto oncologo d… - casertafocus : CORONAVIRUS - Il vice Presidente di Confcommercio annuncia tavola rotonda con il Prof. Paolo Ascierto. Il noto onco… - danielavolpecin : Il prof Ascierto 'in aiuto' ai commercianti per studiare il rilancio dell'economia in sicurezza - danielavolpecin : Coronavirus, Ascierto a Caserta: «Tempi lunghi per il vaccino» - RobertoZucchi11 : Coronavirus, la cura Ascierto funziona: pubblicati i dati, ottimi risultati su 4mila persone -