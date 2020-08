Corea del Nord, i dati choc: 60 bombe nucleari e oltre 5000 armi chimiche (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’esercito americano ha stimato che la Corea del Nord ha tra le 20 e le 60 bombe nucleari e oltre 500 armi chimiche. Si teme per l’accesso all’antrace del regime di Kim. Secondo un rapporto dell’esercito americano pubblicato lo scorso mese, la Corea del Nord sarebbe in possesso di armi nucleari e chimiche in quantità … Leggi su viagginews

SkyTG24 : Coronavirus in Corea del Sud: nuovi casi giornalieri ai massimi da marzo. FOTO - fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - SAntoniucci : Kim Jong-un vieta i cani come animali domestici e ordina la confisca in Corea del Nord - FGuarniera : RT @lucianocapone: Dopo aver elogiato il modello Russia e quello Corea del Nord, Salvini dice che bisogna accettare il responso delle urne… - Pollameisterx : Corea del Norte / China / Rusia siempre un paso adelante. -