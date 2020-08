Concorso ARPAL Puglia: 948 posti a tempo indeterminato per diplomati e laureati (Di mercoledì 19 agosto 2020) ARPAL Puglia ha pubblicato 15 nuovi bandi di Concorso per l’assunzione di varie figure professionali. I bandi attuali riguardano la copertura di 948 posti a tempo indeterminato e seguono, di qualche settimana, i bandi per 181 assunzioni a tempo determinato. Vediamo quali sono le posizioni aperte, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione. Concorso ARPAL Puglia: posizioni aperte, requisiti, bandi Nel sito di ARPAL, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 7 agosto 2020, sono pubblicati 15 bandi di Concorso per l’assunzione di personale da inserire a tempo indeterminato nei servizi per ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Concorso ARPAL Puglia: 948 posti a tempo indeterminato per diplomati e laureati - MenoStato : RT @ardigiorgio: Regione #Puglia concorsone per 1000 assunti (a parte quelli internalizzati senza concorso) a un mese dalle elezioni. A dar… - BrindisiSette : Il caso del bando Arpal per comunicatori, veleni e polemiche: ?Concorso elettorale? -