Ciclismo, al Tour de France stop alle due hostess: sul podio del vincitore ci sarà un uomo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da sempre le premiazioni al termine delle gare di Ciclismo si sono concluse con il bacio delle due hostess al vincitore. Ma dal prossimo Tour de France la cerimonia di premiazione cambia e al posto di una hostess ci sarà un uomo. L'Aso, società organizzatrice della 'Grand Boucle', ha così deciso e nonostante le critiche non tornerà indietro con la scelta. "Questa è una novità, ma l'abbiamo già fatto in altre gare, come Liegi-Bastogne-Liegi", ha detto il capo del Tour Christian Prudhomme. Negli ultimi anni ci sono stati molti dibattiti sul ruolo delle donne molto belle negli eventi sportivi. Nel 2018, la Formula 1, abolendo le “ombrelline” sulla griglia di partenza e ... Leggi su itasportpress

