Caldo, 2020 è l’anno più bollente di sempre (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Il 2020 si classifica fino ad ora come il più bollente mai registrato in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,1 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del National Climatic Data Centre (Noaa) relativi ai primi sette mesi dai quali si evidenzia peraltro che è anche il secondo più Caldo sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore di 1,05 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Anche in Italia si accentua la tendenza al surriscaldamento con il 2020 che è stato fino adesso di oltre un grado (+1,01 gradi) l’anno più Caldo della media storica, al quarto posto dal 1800, sulla base ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : “L’estate ci aiuterà”, quando il virologo Tarro (beniamino degli scettici) sosteneva che il caldo e il mare avrebbe… - Adnkronos : #Meteo, in arrivo nuova ondata di #caldoafricano - repubblica : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - gazzettaparma : Il grande caldo sta per tornare - rita_epoesis : il caldo tra le stipe ha nervi d'acqua li canta sulla pietra - e tu hai voglia di una nuvola, di una goccia d'ombra… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo 2020 Caldo, 2020 è l'anno più bollente di sempre Teleborsa Incendio alla casa di riposo di Dogliani: la testimonianza dell’infermiere eroe che ha salvato gli anziani ospiti

Stanno meglio le sei persone, due anziani ospiti e quattro operatori sanitari, che ieri hanno avuto un principio di intossicazione, a causa del fumo respirato nell’incendio scoppiato nella casa di ris ...

Caldo, 2020 è l'anno più bollente di sempre

(Teleborsa) - Il 2020 si classifica fino ad ora come il più bollente mai registrato in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,1 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazio ...

Stanno meglio le sei persone, due anziani ospiti e quattro operatori sanitari, che ieri hanno avuto un principio di intossicazione, a causa del fumo respirato nell’incendio scoppiato nella casa di ris ...(Teleborsa) - Il 2020 si classifica fino ad ora come il più bollente mai registrato in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,1 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazio ...