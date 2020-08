Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, morto giovane alpinista (Di mercoledì 19 agosto 2020) AOSTA, 19 AGO - Un alpinista belga di 30 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato da un salto di roccia per almeno un centinaio di metri e poi è finito ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un alpinista belga di 30 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato da un salto di roccia per almeno un centinaio di metri e poi è finito in un crepaccio p ...

L'uomo è precipitato da un salto di roccia per almeno un centinaio di metri e poi è finito in un crepaccio profondo 15 metri. Il suo compagno di scalata, con il quale non era legato in cordata, è ...

