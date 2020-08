Bimbo morto a Modica, oggi l'autopsia (Di mercoledì 19 agosto 2020) E' Stefano Lo Piccolo, il padre di Evan, il Bimbo di 21 mesi morto a Modica, secondo i medici in seguito a violente percosse, a parlare in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. E' partito da ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esp… - MediasetTgcom24 : Bimbo morto a Modica, il padre presentò un esposto per maltrattamenti #Modica - fanpage : Il papà del piccolo Evan aveva già denunciato abusi in passato - Alberto61153413 : RT @Gianluc54410558: Ma se lo togli alla madre e lo dai in momentaneo affido, sei un trafficante di bambini pedofilo. Ma andate a cagare.… - Adnkronos : Bimbo morto a #Modica, il padre: 'Denunciai, nessuno ha fermato assassini' -