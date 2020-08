Bielorussia: Sassoli, interventi esterni intollerabili (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - BRUXELLES, 19 AGO - "Il futuro della Bielorussia può essere deciso solo dai suoi cittadini", eventuali interventi esterni "non sarebbero tollerabili". Lo ha detto il presidente dell'... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRUXELLES, 19 AGO - "Il futuro della Bielorussia può essere deciso solo dai suoi cittadini", eventuali interventi esterni "non sarebbero tollerabili". Lo ha detto il presidente dell'Europarla ...

Lukashenko non si sente solo: "Non vacilliamo, c'è qualcuno su cui appoggiarci"

Alexander Lukashenko ha sottolineato che lo Stato in Bielorussia non è indebolito e ha “qualcuno” su cui appoggiarsi. “Voglio ribadire che se pensano che le autorità qui si sono incrinate e ora stanno ...

