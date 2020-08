Valencia in crisi: giocatori in saldo, le squadre italiane drizzano le antenne (Di martedì 18 agosto 2020) Il Valencia sembra aver accusato più di tutti la crisi economica portata dal Covid-19. Il presidente Lim insidiatosi in terra Valenciana due anni fa ha fatto capire ai propri tesserati che la crisi avrà ripercussioni sul club. Pochi giorni fa hanno lasciato la squadra dei pipistrelli in direzione Villareal: Coquelin, Costa e Danj Parejo. La cessione di quest’ultimo ha creato molto scalpore essendo lui il capitano del Valencia da ormai 2 anni. Un altro giocatore che ha lasciato i pipistrelli è Ferran Torres. Lo spganolo si è accasato al Manchester City per 30 milioni di euro andando a sostituire il partente David Silva in direzione Real Sociedad. Indiziati a partire Gli indiziati maggiori a lasciare il Valencia sono i giocatori di ... Leggi su sport.periodicodaily

