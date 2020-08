Us Open, anche Halep dice no "Metto la salute prima di tutto" (Di martedì 18 agosto 2020) La numero 2 al mondo rinuncia a giocare il ricco torneo di New York: come lei già altre quattro Top 10 Leggi su quotidiano

repubblica : Tennis, Us Open; anche Halep dice no. 'La priorità alla salute' [aggiornamento delle 15:46] - _Trinal_ : @TRIFENILFOSFINA amo ti lascio anche questo capolavoro di canzone, nel caso non la conoscessi già - Aurora10695043 : RT @BANGTANITA_B1CS: ? #svegliarmy ? Pronti per affrontare una nuova settimana? ? Diamoci la giusta carica attraverso la musica dei @BTS_tw… - sportli26181512 : Tennis, anche Halep rinuncia agli Us Open a causa del coronavirus: La numero 2 al mondo è l'ultima big a rinunciare… - _saraschiavon_ : RT @giulia_vec: parlare di sesso 24/7 e trovare riferimenti anche dove non c’entra niente non ti rende open minded ma solo fuori luogo -