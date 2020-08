Un Biglietto In Due: il cult di John Hughes avrà un remake con Will Smith e Kevin Hart (Di martedì 18 agosto 2020) Una notizia totalmente inaspettata: Un Biglietto In Due, uno commedia cult degli anni ’80, avrà un remake con Will Smith e Kevin Hart. A produrre la pellicola sarà Paramount; mentre la sceneggiatura sarà curata da Aeysha Carr (Brooklyn Nine-Nine e Festa Col Morto). Gli anni ’80 sono stati segnati da diverse esperienze cinematografiche, tra cui E.T. L'Extra-Terrestre, Dirty Dancing e il movimento Brat Pack. Il regista John Hughes è un esponente proprio di quest’ultimo gruppo di cineasti. Hughes - sceneggiatore e produttore di Mamma, Ho perso L’Aereo - realizzò diversi film divenuti poi iconici, come Breakfast Club e Una Pazza Giornata Di Vacanza. Nel 1987 ... Leggi su optimagazine

