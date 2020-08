Torna la palla ovale: Benetton-Zebre sarà a porte chiuse (Di martedì 18 agosto 2020) "Nonostante la recente ordinanza regionale consenta di fatto la presenza del pubblico in manifestazioni sportive, dopo attente valutazioni il Benetton Rugby preferirà mantenere i cancelli chiusi al ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Torna palla Torna la palla ovale: Benetton-Zebre sarà a porte chiuse Quotidiano.net Torna la palla ovale: Benetton-Zebre sarà a porte chiuse

"Nonostante la recente ordinanza regionale consenta di fatto la presenza del pubblico in manifestazioni sportive, dopo attente valutazioni il Benetton Rugby preferirà mantenere i cancelli chiusi al ...

La Lega continua a dividere il centro destra marsalese

la palla al centro. Da quello che si è appreso da fonti palermitane che poi hanno avuto seguito in documenti ufficiali dei gruppi dirigenti locali, la presenza della Lega che era data per esclusa ...

