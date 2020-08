Se i contagi si dimezzano non ce lo dicono (Di martedì 18 agosto 2020) 00:00 Del calo dei contagiati nessuno ne parla ma se aumentano arrivano i titoloni. 03:23 Sulle discoteche Sallusti se la prende con la Santanchè. 04:30 Il principio di questo governo: fare le leggi e creare il caos, come negli aeroporti... 06:17 Colpevolizzati i ragazzi di Porto Rotondo, come fossero dei delinquenti... 08:05 E intanto il guru Walter Ricciardi ci spiega sul Messaggero che le riaperture delle scuole sono a rischio. 09:40 Sulla scuola ne stanno facendo di tutti i colori. E i presidi chiedono giustamente di non avere la responsabilità penale. 10:40 Beppe Sala in Tim dice il Fatto Quotidiano con Travaglio che ci spiega anche come i grillini non siano contro i tunnel. Ora che Conte lo vuole sotto lo stretto. 12:20 Quei fenomeni dell'Inps e l'errore su tre milioni di lavoratori umbri. 12:50 Addio al grande Cesare ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : contagi dimezzano Coronavirus, si dimezzano i nuovi contagi: oggi 259, ieri 463. In tutta Italia 4 decessi. Stabili le terapie intensive Open Discoteche, governo: "Aperte sono rischio". Veneto-Emilia, capienza dimezzata

Coronavirus, 574 nuovi contagi e tre morti in Italia

Ancora oltre quota 500 il numero dei contagi da Coronavirus in Italia, mentre si dimezzano i decessi. Sono 574 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano 523, secondo quanto reso noto dal minist ...

