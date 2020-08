Scuola, Sileri: “Con studente positivo chiusura temporanea dell’istituto” (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – “Nel caso in una classe uno studente risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la Scuola riapre”. Lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a “Timeline” su Sky Tg24. “Dal punto di vista sanitario dobbiamo essere rigidi, ma le scuole devono ripartire. Ci aspettiamo un aumento del numero dei contagi e dei focolai però con il virus dobbiamo convivere” – ha aggiunto il viceministro della Salute -. “Per quanto riguarda la responsabilità legale dei presidi – ha precisato – a mio parere ci dovranno essere degli sgravi, va fatta una discussione da cui emerga qualcosa di chiaro”. Leggi su quifinanza

