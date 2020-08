Ritiri estivi serie A 2020-21: le date e i luoghi delle 20 squadre (Di martedì 18 agosto 2020) del massimo campionato per la prossima stagione La nuova stagione di serie A sta per iniziare e tutte le squadre si sono mosse per iniziare a programmare il prossimo campionato. Ecco tutte le date e i luoghi dove avverranno i raduni e i Ritiri. Atalanta Raduno: 31 agosto a Zingonia (BG) Ritiro: da definire Benevento Raduno: 16 agosto a Benevento Ritiro: 17-30 agosto a Seefeld (Austria) Bologna Raduno: 24 agosto a Casteldebole (BO) Ritiro: 27 agosto-5 settembre a Pinzolo (TN) Cagliari Raduno: 18 agosto ad Assemini (CA) Ritiro: 19-22 agosto ad Aritzo (NU) e 24 agosto-13 settembre ad Assemini (CA) Crotone Raduno: 20 agosto a Crotone Ritiro: dal 22 agosto a Trepidò (KR) Fiorentina Raduno: 22 agosto a Firenze Ritiro: da definire Genoa Raduno: 26 agosto a Pegli (GE) Ritiro: da definire Hellas ... Leggi su calcionews24

Tra i ventisette giocatori convocati da Eusebio Di Francesco spicca il nome di Radja Nainggolan che pur di proprietà dell’Inter, resterà fino al 31 agosto. Tutti dovranno essere ad Assemini entro le ...

E' stata già fissata, a pochi giorni dalla fine della stagione dopo il 3-1 rimediato contro il Barcellona, la prima amichevole estiva del nuovo Napoli targato Gennaro Gattuso. Gli azzurri partiranno i ...

