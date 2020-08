Rimborso fiscale Inps: truffa via phishing, come tutelarsi (Di martedì 18 agosto 2020) Parliamo spesso di truffe effettuate tramite l’odiosa pratica del phishing: questa consiste nell’inviare delle e-mail alle vittime che replicano logo e interfaccia grafica dell’ente o istituto ufficiale di riferimento, che può essere Inps o Agenzia delle Entrate, ma anche Poste o una qualsiasi banca. In realtà sono messaggi ingannevoli che spesso contengono allegati che includono malware o link esterni in cui si richiede di inserire informazioni sensibili e dati personali, dati che poi vengono sottratti dai malintenzionati e usati per fini criminosi. Falso Rimborso fiscale Inps: truffe phishing, il comunicato Con un comunicato del 14 agosto 2020 l’Inps ha informato i cittadini di nuove truffe di phishing in ... Leggi su termometropolitico

mbmarino : @50GENNY @LaPrimaManina @GiusPecoraro Ma non solo... ma prima di erogare un centesimo di Euro di rimborso io gli fa… - mirellamartin13 : @marco_sili ero in dubbio sulla sua Idea..non più,la invidio perché senza lapis ma con centinaia di mail io non rie… - Adelmo72442493 : @ivocamic Bene, allora per una questione etica togliamo ai parlamentari la diaria, il rimborso spese per esercizio… - Fa_fanculo : RT @Bukaniere: @Fa_fanculo @Andy_983 @stini76 ????????'No cara amica, non sono d'accordo, parli da PIVA ferita. Il DPCM aveva una falla e tu no… - Bukaniere : @Fa_fanculo @Andy_983 @stini76 ????????'No cara amica, non sono d'accordo, parli da PIVA ferita. Il DPCM aveva una fall… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborso fiscale Rimborso 730/2020: cinque idee per spenderlo bene Idealista Ecobonus 110%, si può cedere il credito anche alle banche

Per queste ultime due categorie di interventi, fino al 31 dicembre 2021, il rimborso fiscale è del 110% in 5 anni sulle spese che rispettino le norme del decreto rilancio per caratteristiche, tetti di ...

Pensioni, a settembre cambiano gli importi, ecco perché

Altri contribuenti, anche a credito, preferiscono invece rinviare ogni operazione fiscale a dopo le vacanze estive prendendosela comoda. Per quanto la tempistica dei rimborsi Irpef sulla pensione, dal ...

Per queste ultime due categorie di interventi, fino al 31 dicembre 2021, il rimborso fiscale è del 110% in 5 anni sulle spese che rispettino le norme del decreto rilancio per caratteristiche, tetti di ...Altri contribuenti, anche a credito, preferiscono invece rinviare ogni operazione fiscale a dopo le vacanze estive prendendosela comoda. Per quanto la tempistica dei rimborsi Irpef sulla pensione, dal ...