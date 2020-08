Rai - Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo: serve prima cedere, Gabriel bloccato (Di martedì 18 agosto 2020) Jeremie Boga (23) resta in cima alla lista del Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Leggi su tuttonapoli

Nessun affondo a breve per Jeremie Boga: il Napoli non avrebbe il 'cash' da investire nell'immediato per l'esterno del Sassuolo. Jeremie Boga può davvero vestire la maglia azzurra? A fare chiarezza ...Il Napoli non ha mollato l'idea di arrivare a Jeremie Boga del Sassuolo. Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha così riferito tramite il suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Nei colloqu ...