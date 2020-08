Qualcuno lo ascolti (Di martedì 18 agosto 2020) Sembra di essere tornati a qualche lustro fa, quando il Meeting di Rimini era il centro della politica di fine agosto. Dopo l’appello alla responsabilità di Sergio Mattarella, ecco lo speech di Mario Draghi, che rompe mesi di silenzio per confermarsi più quale riserva aurea della Repubblica che come alternativa a Giuseppe Conte. Sembra di essere tornati a un lustro fa, quando Giorgio Napolitano veniva rieletto e la sua invettiva contro i partiti incapaci di trovargli un’alternativa veniva applaudita da torne di parlamentari in adorazione mentre venivano bastonati.Quello scenario sgangherato si è andato deteriorando invece di rattopparsi, e l’ex banchiere centrale è volato alto, si è tenuto tanto prudentemente quanto legittimamente lontano dalla tenzone quotidiana, da una politica che si affanna intorno agli accordi elettorali per ... Leggi su huffingtonpost

C’è da che riflettere per tanti, da Palazzo Chigi in giù, con Giuseppe Conte che tace per non dar l’impressione di voler inseguire un concorrente scomodo, nella speranza che qualcuno ascolti. Perché, ...

