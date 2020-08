Porto Rotondo, il dj romano Lorenzo Palazzi: «Non sono un untore, non avevo sintomi e rispettavo le regole» (Di martedì 18 agosto 2020) «Ero in perfetta salute, non avevo febbre o sintomi legati al Covid in entrambe le serate in cui ho suonato nell'ultima settimana in Sardegna. Il 14 agosto mi è stato comunicato che... Leggi su ilmessaggero

