Piero Chiambretti: “La notte in cui mia madre è morta io sono guarito. Dopo non ho parlato per due mesi” (Di martedì 18 agosto 2020) “Per me è stato un fulmine a ciel sereno: mi ammalo io, si ammala lei, ci mettono nello stesso ospedale, la notte che lei muore io guarisco. Non ho parlato per due mesi”. Piero Chiambretti al Corriere della Sera racconta il dolore per la morte della mamma Felicita colpita, come lui, dal Covid-19. “So che devo essere forte, cerco di farmene una ragione anche se una ragione non c’è. Mia madre ed io abbiamo avuto una vita legato a doppio filo: il destino ha fatto sì che il giorno della sua morte fossi in un letto di fianco a lei. In quella morte c’è la mia vita è come se mi avesse fatto nascere due volte”, ha aggiunto il conduttore torinese. Un rapporto forte che aveva raccontato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Piero Chiambretti: “La notte in cui mia madre è morta io sono guarito. Dopo non ho parlato per due mesi” - Noovyis : (Piero Chiambretti: “La notte in cui mia madre è morta io sono guarito. Dopo non ho parlato per due mesi”) Playhit… - prestia_fabio : RT @ErreEffe7: «Il calcio è l’oppio dei popoli, l’ipnosi verbale è il vero senso del calcio parlato». Piero Chiambretti parla del nuovo #Ti… - AloSecco95 : RT @ErreEffe7: «Il calcio è l’oppio dei popoli, l’ipnosi verbale è il vero senso del calcio parlato». Piero Chiambretti parla del nuovo #Ti… - Corriere : RT @ErreEffe7: «Il calcio è l’oppio dei popoli, l’ipnosi verbale è il vero senso del calcio parlato». Piero Chiambretti parla del nuovo #Ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti Piero Chiambretti: “La notte in cui mia madre è morta io sono guarito Il Fatto Quotidiano Piero Chiambretti: “Mia madre e io abbiamo vissuto una vita legata a doppio filo: la notte in cui lei è morta io sono guarito”

Non ho parlato per due mesi”. Piero Chiambretti al Corriere della Sera racconta il dolore per la morte della mamma Felicita colpita, come lui, dal Covid-19. “So che devo essere forte, cerco di farmene ...

Chiambretti: «Passo al calcio, sulle orme di Vianello, dopo un periodo difficile con la scomparsa di mamma»

La cifra di Piero Chiambretti si muove sempre tra paradosso e riflessione, ironia e leggerezza profonda. A distanza di anni da precedenti illustri, scende in campo pure lui: dal 21 settembre (su ...

Non ho parlato per due mesi”. Piero Chiambretti al Corriere della Sera racconta il dolore per la morte della mamma Felicita colpita, come lui, dal Covid-19. “So che devo essere forte, cerco di farmene ...La cifra di Piero Chiambretti si muove sempre tra paradosso e riflessione, ironia e leggerezza profonda. A distanza di anni da precedenti illustri, scende in campo pure lui: dal 21 settembre (su ...