Più forte del virus, Rossini Opera Festival ce l'ha fatta (Di martedì 18 agosto 2020) Anche quest’anno il Rossini Opera Festival (Pesaro, 8-20 agosto) ce l’ha fatta, superando le mille difficoltà poste dal Covid-19 che, non va dimenticato, ha colpito le Marche in maniera particolarmente violenta. La platea del teatro Rossini è stata smontata per fare spazio all’orchestra mentre il pubblico, in distanziamento sociale, è stato sistemato nei palchi; la gran parte degli spettacoli si è tenuta all’aperto, nella centrale Piazza del Popolo, con inevitabili problemi logistici e di qualità dell’amplificazione. Tutto ciò non ha impedito la presentazione di un cartellone valido, che non ha interrotto il filo della tradizione del Festival ed è apparso di buon auspicio per un ritorno alla sua dimensione ... Leggi su huffingtonpost

Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi pronto a lasciare subito il #Barcellona! #SportMediaset - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cuomo: 'A New York tasso contagi più basso di sempre' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Sanders: 'E' l'elezione più importante della storia moderna' #usa2020 - SouOrtizArt : @anana_pi L-LE AMO... SI.... - v_napoletano : RT @ROSARIOIMBERGA3: Obama contro Trump manda la moglie: vuole promettere 'cchiu' pilu pi tutti'? -

Ultime Notizie dalla rete : Più forte Abbandona l'auto rubata dopo l'inseguimento sulla Fi-Pi-Li: all'interno cellulari, gioielli e dispositivi elettronici LivornoToday "Lockdown Heroes", il nuovo libro di Milo Manara

Qualcosa di buono, in pi di un senso, in giorni difficili. Qualcosa che rester. Milo Manara, uno dei pi grandi e noti illustratori della scena internazionale, che con i suoi capolavori ha segnato ...

Anche un sorriso forzato aiuta a essere più felici

Un sorriso forzato non serve solo a mascherare una giornata andata storta, ma può anche indurre il cervello a guardare il mondo in maniera più positiva. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista ...

