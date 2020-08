Lipsia-Psg, Di Maria: “Difficile dormire questa sera, vogliamo scrivere la storia del club” (Di martedì 18 agosto 2020) “Siamo molto felici. Questo premio di migliore in campo in realtà va a tutta la squadra. vogliamo scrivere la storia del club e continuare così”. Lo ha dichiarato Angel Di Maria, autore di un gol nella vittoria per 3-0 del Psg sul Lipsia in semifinale di Champions League. La formazione di Tuchel conquista la prima finale della massima competizione continentale della storia del club parigino: “Bayern o Lione? Vedremo. Sarà difficile dormire questa sera e fino alla finale. Dovremo preparare al meglio la partita e tutti dovranno dare il massimo”, ha concluso l’argentino ai microfoni della Uefa. Leggi su sportface

