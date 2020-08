L’allarme di Legambiente: il ghiacciaio Miage sul Monte Bianco è sprofondato di 30 metri dagli anni ’90 (Di martedì 18 agosto 2020) È una corsa contro il tempo quella per arginare l’impatto dell’aumento della temperatura globale sullo scioglimento dei ghiacciai. L’ultimo allarme lanciato in Italia da Legambiente riguarda il Miage, il ghiacciaio che si trova sul versante italiano del Monte Bianco. La sua superficie è sprofondata di 30 metri rispetto agli anni ’90: un metro all’anno nel suo settore frontale. Rispetto all’inizio del XX secolo, la copertura detritica del ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche della superficie, facendolo classificare da Bianco a nero. August 18, 2020 I risultati arrivano dalle rilevazioni in Valle d’Aosta durante la prima tappa della Carovana ... Leggi su open.online

