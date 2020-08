L’agente di Boga: “Napoli? Jeremie sa bene che si tratta di un top team” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In questo periodo, Jeremie si sta godendo un po’ di vacanza con la sua famiglia e con i suoi amici in attesa dell’inizio della prossima stagione”. Così Daniel Boga, fratello procuratore del calciatore del Sassuolo Jeremie, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli? Siamo a conoscenza dell’apprezzamento e delle lodi da parte del mister Gattuso e del direttore Cristiano Giuntoli: Jeremie ne è felice, è contento, è sempre piacevole ricevere attestati di stima, specialmente poi quando provengono da professionisti famosi nel mondo come Rino Gattuso o da un grande club quale è il Napoli. La città? Non conosce ancora moltissimo di Napoli, a dire il vero. Ma per ciò che ha sentito del popolo partenopeo, per ... Leggi su anteprima24

