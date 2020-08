Ilary Blasi oggi invito a festa, sotto la gonna bianca colline in fiore: «Vestita così viene fuori un focolaio» (Di martedì 18 agosto 2020) Si sdrammatizza non senza un pizzico di polemica sotto l’ultimo post social di Ilary Blasi: la moglie del capitano ‘invita a nozze’ oggi nella sua mise esplosiva. Messaggio sbagliato per qualcuno, input per battute spiritose per altri. Lo scatto da oltre 73 mila like non passa comunque inosservato. “Facciamo festa?!!”: recita così la didascalia dell’immagine di lady Totti giunta a qualche ora dal decreto con cui il governo sospende l’attività di discoteche e sale da ballo fino al 7 settembre a causa della risalita dei contagi di coronavirus. Leggi anche >> Elisa Isoardi oggi ammaliante a bordo piscina, sguardo ipnotico e mise accattivante: «Senza precedenti» Ilary Blasi ... Leggi su urbanpost

