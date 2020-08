I Predatori di Pietro Castellitto, in Concorso nella sezione Orizzonti a Venezia 77 (Di martedì 18 agosto 2020) “I Predatori” di Pietro Castellitto in Concorso nella sezione Orizzonti a Venezia 77 Figlio d’arte, Pietro Castellitto si cimenta alla regia con I Predatori, un film dove “Nessuno è ciò che sembra”, ed è in Concorso alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. “I Predatori” uscirà nelle sale nel 2020 distribuito da Fandango. Venezia 77: Cate Blanchet parla della Mostra del Cinema di Venezia Anna Foglietta sarà la Madrina di Venezia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

CorrNazionale : A Venezia 77 in programma a settembre il debutto alla regia di Pietro Castellitto: “I predatori” sarà presentato ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Predatori Pietro Venezia, I Predatori di Pietro Castellitto in concorso nella sezione Orizzonti - Spettacolo Agenzia ANSA Venezia 77: debutta alla regia Pietro Castellitto

A Venezia 77 in programma a settembre il debutto alla regia di Pietro Castellitto: “I predatori” sarà presentato nella sezione Orizzonti Nel 2021 arriverà su Sky nei panni di Francesco Totti nella ser ...

“I Predatori”, l’opera prima di Pietro Castellitto a Venezia 77

Pietro Castellitto, che ricordiamo interpreterà Francesco Totti in una serie tv per Sky (qui la notizia), sarà in Concorso nella sezione Orizzonti alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ...

A Venezia 77 in programma a settembre il debutto alla regia di Pietro Castellitto: “I predatori” sarà presentato nella sezione Orizzonti Nel 2021 arriverà su Sky nei panni di Francesco Totti nella ser ...Pietro Castellitto, che ricordiamo interpreterà Francesco Totti in una serie tv per Sky (qui la notizia), sarà in Concorso nella sezione Orizzonti alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ...