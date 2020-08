«Forza Daniele non mollare!» Il messaggio dei colleghi per il giovane poliziotto investito in autostrada (Di martedì 18 agosto 2020) Sta lottando per la vita. Daniele è un agente della polizia stradale della sottosezione di Roma Nord, rimasto gravemente ferito durante il servizio. Erano circa le 18.30 della giornata di Ferragosto quando Daniele, sceso dall’auto per togliere un ostacolo sulla carreggiata dell’autostrada A1, è stato investito. Pare si trattasse, riferisce il Messaggero, di un pneumatico rimasto sulla corsia di sorpasso. Il traffico era stato rallentato, fino a bloccarlo, dalla pattuglia, ma questo non è bastato per evitare la tragedia: un autovettura si trovava sulla corsia d’emergenza per raggirare il traffico e il conducente lo ha investito in pieno. L’agente in gravissime condizioni è stato elitrasportato in ospedale. Su Facebook la Polizia di ... Leggi su ilparagone

Regionali in Valle d'Aosta, la carica dei 391 candidati

