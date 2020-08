Europa League, sarà l’olandese Danny Makkelie l’arbitro della finale tra Siviglia e Inter (Di martedì 18 agosto 2020) Designato l’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Inter In vista della finale dell’Europa League in programma venerdì 21 agosto, l’UEFA ha reso noto la squadra arbitrale. Siviglia-Inter, in programma per venerdì 21 agosto con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Danny Makkelie, 37enne olandese. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Mario Diks e Hessel Steegstra. Il quarto uomo sarà il greco Anastasios Sidiropolous. Al VAR ci sarà Jochem Kamphuis; all’AVAR l’olandese Kevin Blom e il polacco Pawel ... Leggi su intermagazine

