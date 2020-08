Elizabeth Debicki, chi è l'attrice di «Tenet» che sarà Diana in «The Crown» (Di martedì 18 agosto 2020) Elizabeth Debicki ha appena ottenuto uno di quei ruoli che migliaia di attrici non vedono l'ora di avere, ma che vengono assegnati solo a coloro che possono davvero farci cose incredibili. L'attrice australiana non è esattamente nuova sulla scena, ma la sua carriera è cresciuta lentamente e molti la stanno scoprendo ora. Per i fan della Marvel, Elizabeth Debicki è Ayesha (uno dei migliori cattivi dei fumetti trasportati nei film), la brutale regina aliena di Guardiani della Galassia, per i fan della letteratura è Jordan Baker ne Il Grande Gatsby e per i fan dei grandi maestri del cinema è la nuova eroina di Christopher Nolan. Ma non è tutto, la ... Leggi su gqitalia

brunettecookie : Grazie Nina Gold, Robert Sterne e Adriano Goldman per aver scelto Elizabeth Debicki, anche le ultime due stagioni s… - DRepubblicait : Elizabeth Debicki sarà Lady Diana nelle ultime due stagioni di 'The Crown' [aggiornamento delle 11:54] - DRepubblicait : Elizabeth Debicki sarà Lady Diana nelle ultime due stagioni di 'The Crown' [aggiornamento delle 11:26] - Kiarachanel88 : RT @DRepubblicait: Elizabeth Debicki sarà Lady Diana nelle ultime due stagioni di 'The Crown' - DRepubblicait : Elizabeth Debicki sarà Lady Diana nelle ultime due stagioni di 'The Crown' -